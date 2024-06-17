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В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тыс. человек

Около 16 тыс. жителей Турции получили порезы во время жертвоприношений в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в соцсети Х (Twitter).

«Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы», — написал Коджа.

Пострадавшие обратились в медучреждения за помощью, добавил министр. Больше всего раненых зафиксировали в Анкаре — 1274 человека. 840 граждан пострадали в Стамбуле, 416 — в Измире.

Кроме того, в Стамбуле один человек скончался от сердечного приступа на бойне, сообщает новостной телеканал TRT Haber. Еще одного мужчину госпитализировали с сердечным приступом после посещения бойни.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, он знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся.

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В России власти Москвы ожидали участие около 200 тыс. человек в богослужениях по случаю мусульманского праздника. В столице организовали шесть площадок для торжества. Богослужение прошло, в частности, в Московской соборной мечети около проспекта Мира. В Московской области для жертвоприношений в Курбан-байрам организовали 18 площадок.

Теги
Турция Курбан-Байрам мусульмане

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