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Книги переводчицы-иноагента Поливановой сняли с продажи

Издательство «Белая ворона» сняла с продажи четыре книги, переведенные правозащитницей Поливановой. Ее признали иноагентом в конце мая
Фото: albuscorvus.books / VK
Фото: albuscorvus.books / VK

Четыре книги шведского детского писателя Свена Нурдквиста, переведенные российской правозащитницей Александрой Поливановой, сняли с продажи. Об этом сообщило издательство «Белая ворона».

Речь идет о книгах про приключения старика Петсона и его кота Финдуса — «Охота на лис», «Петсон грустит», «Петсон идет в поход», «Готовим с Петсоном и Финдусом». В книжной серии это вторая, третья, шестая и одиннадцатая книги по времени издания.

«Переводы были сделаны двадцать лет назад, когда истории про Петсона и Финдуса только-только появились в России — во многом благодаря им книги завоевали любовь читателей в нашей стране», — отметили в издательстве и добавили, что другие книги из серии по-прежнему доступны.

Минюст внес Поливанову — куратора культурных программ правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) — в список иноагентов в конце мая. Тогда же иностранными агентами ведомство признало демографа Алексея Ракшу, писателя, кинокритика Алексея Экслера.

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«Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Менее чем за год до этого правозащитный центр и просветительское общество были ликвидированы по решению судов. История «Мемориала» началась во время перестройки и гласности, у истоков организации стоял академик Андрей Сахаров.

В пресс-службе «Белой вороны» отметили что с книг про Петсона и Финдуса началась история издательства. Там добавили, что по закону переводчик книги приравнивается к автору. Теперь переведенные Поливановой книги требуется пометить плашкой иноагента, изменить маркировку книг на 18 и «соблюсти другие формальные требования».

«Как только мы проделаем такую работу, книжки снова появятся в продаже. Но, как вы уже поняли, будут нюансы», — сказали в издательстве.

При поиске на сайте маркетплейса «Озон» переведенных Поливановой четырех книг, доступные для продажи варианты либо помечаются плашкой «осталось мало» (1–2 штуки), либо оказываются заблюренными — платформа подписывает их как «товары для взрослых».

Книги Нурдквиста из этой серии переводили и другие литераторы. Так, у книг «Переполох на огороде», «Рождество в домике Петсона» переводчик — Виктория Петруничева.

Ранее башкирские депутаты подготовили законопроект, запрещающий иноагентам учреждать СМИ и книжные издательства. Кроме того, с 1 сентября 2025 года им будет запрещено заниматься любой просветительской и образовательной деятельностью: вести лекции или устраивать семинары.

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Дарья Лебедева
книги иноагент переводчик детская литература
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