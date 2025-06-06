Книги переводчицы-иноагента Поливановой сняли с продажи

Издательство «Белая ворона» сняла с продажи четыре книги, переведенные правозащитницей Поливановой. Ее признали иноагентом в конце мая

Фото: albuscorvus.books / VK

Четыре книги шведского детского писателя Свена Нурдквиста, переведенные российской правозащитницей Александрой Поливановой, сняли с продажи. Об этом сообщило издательство «Белая ворона».

Речь идет о книгах про приключения старика Петсона и его кота Финдуса — «Охота на лис», «Петсон грустит», «Петсон идет в поход», «Готовим с Петсоном и Финдусом». В книжной серии это вторая, третья, шестая и одиннадцатая книги по времени издания.

«Переводы были сделаны двадцать лет назад, когда истории про Петсона и Финдуса только-только появились в России — во многом благодаря им книги завоевали любовь читателей в нашей стране», — отметили в издательстве и добавили, что другие книги из серии по-прежнему доступны.

Минюст внес Поливанову — куратора культурных программ правозащитного центра «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован) — в список иноагентов в конце мая. Тогда же иностранными агентами ведомство признало демографа Алексея Ракшу, писателя, кинокритика Алексея Экслера.

«Мемориал» стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года. Менее чем за год до этого правозащитный центр и просветительское общество были ликвидированы по решению судов. История «Мемориала» началась во время перестройки и гласности, у истоков организации стоял академик Андрей Сахаров.

В пресс-службе «Белой вороны» отметили что с книг про Петсона и Финдуса началась история издательства. Там добавили, что по закону переводчик книги приравнивается к автору. Теперь переведенные Поливановой книги требуется пометить плашкой иноагента, изменить маркировку книг на 18 и «соблюсти другие формальные требования».

«Как только мы проделаем такую работу, книжки снова появятся в продаже. Но, как вы уже поняли, будут нюансы», — сказали в издательстве.

При поиске на сайте маркетплейса «Озон» переведенных Поливановой четырех книг, доступные для продажи варианты либо помечаются плашкой «осталось мало» (1–2 штуки), либо оказываются заблюренными — платформа подписывает их как «товары для взрослых».

Книги Нурдквиста из этой серии переводили и другие литераторы. Так, у книг «Переполох на огороде», «Рождество в домике Петсона» переводчик — Виктория Петруничева.

Ранее башкирские депутаты подготовили законопроект, запрещающий иноагентам учреждать СМИ и книжные издательства. Кроме того, с 1 сентября 2025 года им будет запрещено заниматься любой просветительской и образовательной деятельностью: вести лекции или устраивать семинары.