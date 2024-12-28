Путин переименовал Ростов
Город Ростов в Ярославской области переименовали в Ростов Великий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Переименовать город Ростов Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в документе.
Ростов Великий — старинное название города, отсчет возраста которого ведется с 862 года (первое упоминание в летописи — «Повести временных лет»). В хрониках XII–XV веков город упоминается именно под таким названием.
Ростов находится примерно в 200 км от Москвы и 60 км — от Ярославля по трассе между этими двумя городами. Город включен в Золотое кольцо России. Одна из главных его достопримечательностей — Ростовский кремль XVII века с Успенским собором начала XVI века.
В июне-октябре 2023 года среди жителей был проведен опрос по поводу переименования города. За новое название выступили 13 854 человека из 13 922 опрошенных. Это почти 60% населения Ростова старше 14 лет.
В декабре 2024 года Госдума приняла закон о переименовании Ростова.
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