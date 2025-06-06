Двенадцать детей пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае
В аварии с автобусом в селе Воронежское-2 вблизи Хабаровска пострадали 12 детей, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«Около 11:00 6 июня 2025 года на улице Молодежной села Воронежское-2 опрокинулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский». В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровского края, у автобуса отказала тормозная система. Всего в салоне автобуса находились 30 детей.
В Пензенской области 4 июня столкнулись грузовик и школьный автобус Ford Transit, три девочки получили травмы.
В январе в Волгоградской области в результате ДТП с участием школьного автобуса ПАЗ от полученных травм скончался десятилетний ребенок.
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