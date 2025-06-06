Россияне рассказали, как часто ощущают, что заняли свою должность обманом

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Треть работников в России сомневаются в своих профессиональных навыках, а почти половина связывает карьерные достижения с удачей, а не с собственными усилиями, следует из результатов исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК).

В опросе приняли участие свыше 2,9 тыс. соискателей обоих полов старше 18 лет из крупных городов. Им предлагалось ответить на вопросы, связанные с синдромом самозванца — психологическим состоянием, при котором человек не верит в свой профессионализм и объясняет успехи удачей или случайностью, а не собственными усилиями.

Большинство опрошенных (59%) считают себя компетентными специалистами, но лишь 17% не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках. При этом каждый третий сомневается в своих компетенциях.

Синдром самозванца встречается на всех карьерных уровнях. Чаще всего с ним сталкиваются начинающие специалисты (56%) и сотрудники среднего звена (48%), однако даже среди ведущих специалистов и топ-менеджеров таких немало — 24% и 28% соответственно.

Неуверенность в себе сильнее выражена у молодых работников. Среди респондентов до 24 лет сомнения испытывают 52%, в группе 25–34 лет — 40%. С возрастом этот показатель снижается: у специалистов 35–44 лет он составляет 28%, 45–55 лет — 17%, а среди тех, кто старше 55 лет, — всего 15%.

Женщины значительно чаще мужчин сталкиваются с проявлениями синдрома самозванца. Так, 40% опрошенных женщин признались в сомнениях относительно своих компетенций (против 29% мужчин), а абсолютную уверенность выразили лишь 54% (среди мужчин — 65%).

Почти половина респондентов (45%) отмечают, что синдром самозванца негативно влияет на их работу: 19% ощущают это влияние сильно, 25% — в умеренной степени. Среди женщин проблема выражена острее: о серьезном негативном воздействии сообщили 24% (против 14% мужчин).

Чаще всего негативное влияние выражается в боязни развиваться и искать новую работу (66%), апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач (53%), чувстве вины перед работодателем или коллегами (40%) и в боязни просить повышения (39%).

Справляться с неуверенностью и связанными с ней чувствами респондентам помогают самообразование (40%), профессиональное обучение (31%), похвала от руководства (30%) и подтверждение высокого уровня квалификации и навыков от коллег по рынку (20%). Наименее эффективными способами преодоления сомнений оказались самовнушение (31%), советы друзей (23%), похвала от коллег (18%) и обращение к коучам (16%).