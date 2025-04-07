В Москве станция «Крылатское» приостановила работу из-за задымления
В Москве временно закрыли станцию Арбатско-Покровской линии «Крылатское», сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
«Станция <...> закрыта для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Поезда проезжают станцию без остановки, уточнили в ведомстве. По информации РЕН ТВ, на этом участке метро произошло задымление. Точную причину возникновения дыма телеканал не уточнил.
Источник сообщил «Известиям», что на станции зафиксировали «плотное задымление», а к проверке специалисты не могут приступить, пока не будет снято напряжение на рельсах.
В конце марта станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыли. По информации ТАСС, на участке метро произошло задымление из-за возгорания в вагоне. Пламя внутри состава потушил машинист.
Временно на БКЛ не было движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке. Менее чем через час движение в метро было восстановлено.
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