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В Москве станция «Крылатское» приостановила работу из-за задымления

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Новости Москвы

В Москве временно закрыли станцию Арбатско-Покровской линии «Крылатское», сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Станция <...> закрыта для проверки инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Поезда проезжают станцию без остановки, уточнили в ведомстве. По информации РЕН ТВ, на этом участке метро произошло задымление. Точную причину возникновения дыма телеканал не уточнил.

Источник сообщил «Известиям», что на станции зафиксировали «плотное задымление», а к проверке специалисты не могут приступить, пока не будет снято напряжение на рельсах.

На станции «Савеловская» БКЛ произошло задымление
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В конце марта станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыли. По информации ТАСС, на участке метро произошло задымление из-за возгорания в вагоне. Пламя внутри состава потушил машинист.

Временно на БКЛ не было движения от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке. Менее чем через час движение в метро было восстановлено.

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