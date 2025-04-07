Кассационный суд смягчил приговор осужденному в России американцу Блэку

Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке смягчил наказание для военнослужащего США Гордона Блэка, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суд частично удовлетворил жалобу на приговор адвоката американца, осужденного в Приморском крае за кражу и угрозу убийством.

«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту «в» части второй статьи 158 Уголовного кодекса до трех лет и двух месяцев лишения свободы», — цитирует агентство судью.

Летом Первомайский районный суд Владивостока приговорил мужчину к трем годам и девяти месяцам колонии.

Старший сержант американской армии Блэк приехал в Россию к своей подруге Александре Ващук, с которой познакомился в Южной Корее. Спустя две недели девушка обвинила его в избиении и краже 10 тыс. руб.

Американец заявил, что не собирается просить об освобождении, так как считает необходимым подчиняться российскому законодательству. При этом он признался, что надеется на обмен. По словам Блэка, если его захотят вернуть на родину в рамках обмена, это будет решением американского правительства.

В Пентагоне, комментируя произошедшее с Блэком, заявили, что ему посещать Владивосток не разрешали и любые несогласованные поездки американских военнослужащих в Россию строго запрещены.