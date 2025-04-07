Израиль закрыл въезд в страну для двух британских депутатов

Министерство внутренних дел Израиля запретило двум членам парламента Великобритании от Лейбористской партии въезжать в страну, сообщает The Times of Israel.

В Израиль прилетела делегация от британского парламента в составе четырех человек. Члены парламента Юань Ян и Абтисам Мохамед приехали в страну вместе со своими помощниками из города Лутон, пишет газета.

В ходе опроса в аэропорту сотрудники управления по народонаселению и миграции выяснили, что целью визита граждан Великобритании являлось «документирование действий израильских сил безопасности и распространение ненавистнической риторики против Израиля».

Министр внутренних дел страны Моше Арбель принял решение отказать во въезде всем четырем лицам, отмечает The Times of Israel.

По информации издания, ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытия делегации из Великобритании.

В начале октября глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле, запретив ему въезд в страну.

Это произошло после комментариев Гутерриша о ракетной атаке Ирана по Израилю. Генсек ООН написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.