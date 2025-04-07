 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Израиль закрыл въезд в страну для двух британских депутатов

Министерство внутренних дел Израиля запретило двум членам парламента Великобритании от Лейбористской партии въезжать в страну, сообщает The Times of Israel.

В Израиль прилетела делегация от британского парламента в составе четырех человек. Члены парламента Юань Ян и Абтисам Мохамед приехали в страну вместе со своими помощниками из города Лутон, пишет газета.

В ходе опроса в аэропорту сотрудники управления по народонаселению и миграции выяснили, что целью визита граждан Великобритании являлось «документирование действий израильских сил безопасности и распространение ненавистнической риторики против Израиля».

Министр внутренних дел страны Моше Арбель принял решение отказать во въезде всем четырем лицам, отмечает The Times of Israel.

По информации издания, ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытия делегации из Великобритании.

В Израиле обвинили генсека ООН в поддержке Ирана и запретили ему въезд
Политика
Антониу Гуттериш

В начале октября глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле, запретив ему въезд в страну.

Это произошло после комментариев Гутерриша о ракетной атаке Ирана по Израилю. Генсек ООН написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.

Читайте РБК в Telegram.

«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу

Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика

Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Стармер заявил о наступлении нового мира

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Рекордный по размеру бриллиант огранили в России

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль запрет на въезд Великобритания Лейбористы
Материалы по теме
МИД объявил о высылке трех молдавских дипломатов
Политика
ДР Конго отозвала дипломатов из Руанды и закрыла ее посольство
Политика
В Израиле обвинили генсека ООН в поддержке Ирана и запретили ему въезд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Олимпийский чемпион заявил, что броску Овечкина невозможно научитьсяСпорт, 05:01
Кассационный суд смягчил приговор осужденному в России американцу БлэкуОбщество, 04:57
Трамп объяснил пошлины фразой «иногда приходится принимать лекарства»Политика, 04:42
Израиль закрыл въезд в страну для двух британских депутатовПолитика, 04:11
Экс-скаут клубов НХЛ назвал уникальным бросок ОвечкинаСпорт, 04:00
Американский миллиардер предрек экономическую ядерную зиму из-за пошлинБизнес, 03:55
Кобахидзе решил вернуть Абхазию и Осетию терпением и верной политикойПолитика, 03:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вильфанд сравнил снегопад в Москве с погодой в апреле 1998 годаГород, 03:12
ГП потребовала изъять активы крупнейшего в России производителя ПВХБизнес, 03:08
«Особенный», «как Пушкин». Что говорили президенты США об ОвечкинеСпорт, 03:00
Гретцки призвал владельца «Вашингтона» подарить Овечкину «роллс-ройс»Общество, 02:44
Глава финансовой компании в США напал на пассажира круизного лайнераОбщество, 02:17
«Вырос на Ови». Мнение суперзвезд НХЛ об ОвечкинеСпорт, 02:00
Ученые создали жвачку — «ловушку» для вирусовТехнологии и медиа, 01:54