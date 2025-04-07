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Политика ,  
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Кобахидзе решил вернуть Абхазию и Осетию терпением и верной политикой

Восстановление территориальной целостности Грузии возможно, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Imedi.

По мнению Кобахидзе, воссоединение с Абхазией и Осетией станет реальным, если Тбилси проявит терпение и «этим терпением будем руководствоваться в нашей политике».

«Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — сказал Кобахидзе.

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Независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией в 2008 году после боевых действий в августе того же года. Суверенитет этих республик поддерживают еще четыре страны: Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру, остальные государства мира рассматривают их как часть Грузии.

Нынешний статус республик в Тбилиси называют «оккупацией» и призывают Россию вывести из них войска. Москва отказывается пересматривать свое решение.

Весной 2024 года было опубликовано видео встречи депутата от «Грузинской мечты» Гии Вольского с бизнесменом Давидом Хидашели. Стороны обсудили среди прочего возможность конфедерации с Абхазией и Южной Осетией и восстановление Абхазской железной дороги.

Осенью исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси вопреки слухам не собирается становиться конфедерацией и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Таким образом власти поставили бы под сомнение территориальную целостность государства, отметил Мдинарадзе. По его словам, воссоединение страны — мечта, которая «обязательно осуществится».

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Грузия Южная Осетия Абхазия Ираклий Кобахидзе
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