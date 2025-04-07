Водитель машины со взрывчаткой из Белоруссии заявил, что не знал о грузе

Водитель задержанного на границе Белоруссии с Польшей микроавтобуса со взрывчаткой заявил, что не знал об опасном грузе в своей машине. Об этом мужчина рассказал телеканалу «Беларусь 1».

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще», — сказал водитель.

По словам Евгения Манько, он профессионально занимается перевозками из Европы в Россию и Белоруссию. Предприниматель, по его словам, зарегистрирован как юридическое лицо.

Груз со взрывчаткой Манько получил от знакомого из Эстонии по имени Роман. В сюжете телеканала отмечено, что машину ранее переделали для сокрытия взрывчатки. Микроавтобус следовал через границу из Литвы с молдавскими номерами.

6 апреля таможня Белоруссии на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей пресекла ввоз крупнейшей в истории страны партии взрывчатки. Размер партии составил 580 кг, его везли на автомобиле марки Mercedes. Опасный груз пытались скрыть с помощью шумоизоляционных материалов и листов ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова автомобиля обработали технической смазкой.

По данным экспертизы, взрывчаткой оказалось мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат общим количеством более 580 кг. Предположительно, она произведена в США.