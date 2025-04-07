В Сиднее задержали устроившего дебош в самолете чиновника из Иордании
В Сиднее задержали чиновника из Иордании, напавшего на члена экипажа рейса из Малайзии в Австралию, сообщает австралийский телеканал ABC.
Шади Тайссер Айед Аль-Саайдех во время перелета пытался открыть аварийные выходы из самолета авиакомпании AirAsia. Также он напал на бортпроводника. После приземления лайнера 46-летнего гражданина Иордании задержала федеральная полиция.
Мужчине предъявили обвинения за создание угрозы безопасности самолета и нападение на экипаж.
В ходатайстве об освобождении под залог адвокат гражданина Иордании сообщил, что Аль-Саайде принял два лекарства: псевдоэфедрин, который обладает бронхолитическими свойствами, и снотворное, а перед посадкой выпил алкоголь. По словам пассажира, он не помнит ничего из случившегося.
Аль-Саайде работает в иорданском правительстве в сфере управления ядерными отходами, пишет ABC. В Сиднее он намеревался встретиться с австралийскими коллегами.
Осенью 2024 года самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Анадыря в Москву, вынужденно сел в Красноярске из-за буйного пассажира. Мужчина оскорблял рядом сидящих и провоцировал конфликт с членами экипажа. Кроме того, пассажир попытался ударить бортпроводника, но ему помешали.
В Красноярске дебошира передали правоохранительным органам. В результате ЧП никто не пострадал.
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