Росавиация сообщила о задержанных рейсах из-за непогоды в Москве
В период с 07:00 до 19:00 мск в аэропортах Москвы более чем на два часа задержаны пять рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны 10 рейсов», — добавил он.
Еще десять рейсов приземлились утром на запасных аэродромах.
Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям не было.
В случае продолжительных задержек рейсов, подчеркнули в Росавиации, пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе им должны предоставить питание и организовать размещение в гостинице.
Москву и область 6 апреля накрыл циклон «Зион», который принес ливневый снег, сопровождаемый дождем и ветром.
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