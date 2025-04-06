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Росавиация сообщила о задержанных рейсах из-за непогоды в Москве

В период с 07:00 до 19:00 мск в аэропортах Москвы более чем на два часа задержаны пять рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были кратковременно задержаны 10 рейсов», — добавил он.

Еще десять рейсов приземлились утром на запасных аэродромах.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям не было.

В случае продолжительных задержек рейсов, подчеркнули в Росавиации, пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе им должны предоставить питание и организовать размещение в гостинице.

Москву и область 6 апреля накрыл циклон «Зион», который принес ливневый снег, сопровождаемый дождем и ветром.

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