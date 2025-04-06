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Рекорд Овечкина в НХЛ ,  
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Посольство России в США поздравило Овечкина c рекордом

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ

Посольство России в США поздравило нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с тем, что он стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале диппредставительства.

«От души поздравляем Александра Овечкина с великим достижением — лучший игрок в истории! От всего коллектива посольства желаем Александру спортивного здоровья, упорства в достижении целей и всяческих успехов! Российские хоккеисты — самые лучшие в мире!» — говорится в сообщении.

На счету Овечкина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину — на один меньше.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.

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НХЛ Александр Овечкин рекорд посольство России в США
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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