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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла
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У побережья Анапы 5 и 6 апреля обнаружены выбросы пальмового масла, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Местами на береговой линии Бугазской косы между ст. Благовещенской (Анапа) и п. Волна (Темрюкский район) 5 и 6 апреля обнаружены выбросы вещества белого цвета на участке берега протяженностью примерно в 10 км», — говорится в сообщении.

После проведения анализа специалисты установили, что неизвестное вещество оказалось пальмовым маслом.

В оперштабе добавили, что основные выбросы произошли 5 апреля. В воскресенье, 6 апреля, их почти не было.

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Ранее 6 апреля были обнаружены новые выбросы мазута на трех участках пляжей Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Произошел разлив значительной части топлива, его вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. Для устранения последствий аварии был введен режим ЧС. Неоднократно были зафиксированы повторные выбросы мазута.

4 апреля МЧС сообщило, что с начала работ было очищено около 418 км берега, собрано более 154 тыс. т загрязненного песка и грунта. Также на пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России совершено более 2,6 тыс. спусков и собрано свыше 214 т мешков с нефтесодержащими отходами.

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Анапа мазут танкеры Краснодарский край Черное море
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