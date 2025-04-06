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В Москве сервисы аренды электросамокатов приостановили работу

Сюжет
Новости Москвы

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Илья Лазарев / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Илья Лазарев / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Илья Лазарев / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве приостановили работу сервисы аренды электросамокатов, сообщил дептранс. Ими снова можно будет пользоваться, когда погода улучшится.

В приложениях сервисов говорится, что те находятся «на паузе» или «уехали на зимовку».

Дептранс также предупредил тех, кто уже сменил резину автомобиля на летнюю, что лучше пересесть на общественный транспорт.

По оценке синоптика «Фобос» Михаила Леуса, в столице сформировался снежный покров высотой от 5 до 11 см. «Высота снежного покрова в Москве составила 5 см, в Тушино 7 см, на Балчуге — 9 см. В Новой Москве — 11 см», — рассказал он.

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В Подмосковье самый высокий снежный покров образовался в Черустях — 10 см.

Дептранс предупредил, что снег будет идти до вторника.

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