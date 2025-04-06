Собянин показал дизайн станции метро с «частицами света»

Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проект станции «Вавиловская» Троицкой линии московского метро.

По словам градоначальника, станция будет посвящена ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Как пояснил Собянин, светильники над платформой будут символизировать частицы света, которые в перспективе создадут эффект движения, увеличивая диаметр от 10 до 30 см. Стены вдоль платформы будут декорированы мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью.

«Они будут мерцать, отражая свет. При этом эффект будет виден только пассажирам и не помешает машинистам», — отметил мэр столицы.

Станция метро «Вавиловская» расположена вдоль Ленинского проспекта с двумя подземными вестибюлями. Южный вестибюль будет соединен с пешеходным переходом под проспектом. Северный будет вести в сторону Ломоносовского проспекта. Изначально в проекте станция проходила под наименованием «Улица Строителей» из-за расположенной рядом одноименной улицы, но впоследствии ее решили переименовать в «Вавиловскую».

По проекту станция общей площадью 17 тыс. кв. м должна открыться в 2025 году в составе участка «ЗИЛ» — «Новаторская».