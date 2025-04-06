 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Собянин показал дизайн станции метро с «частицами света»

Собянин: станция метро Троицкой линии будет оформлена в честь Сергея Вавилова
Сюжет
Новости Москвы

Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем телеграм-канале проект станции «Вавиловская» Троицкой линии московского метро. 

По словам градоначальника, станция будет посвящена ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Как пояснил Собянин, светильники над платформой будут символизировать частицы света, которые в перспективе создадут эффект движения, увеличивая диаметр от 10 до 30 см. Стены вдоль платформы будут декорированы мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью.

«Они будут мерцать, отражая свет. При этом эффект будет виден только пассажирам и не помешает машинистам», — отметил мэр столицы.

Как выглядят новые станции метро Москвы. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Станция метро «Вавиловская» расположена вдоль Ленинского проспекта с двумя подземными вестибюлями. Южный вестибюль будет соединен с пешеходным переходом под проспектом. Северный будет вести в сторону Ломоносовского проспекта. Изначально в проекте станция проходила под наименованием «Улица Строителей» из-за расположенной рядом одноименной улицы, но впоследствии ее решили переименовать в «Вавиловскую».

По проекту станция общей площадью 17 тыс. кв. м должна открыться в 2025 году в составе участка «ЗИЛ» — «Новаторская».

Читайте РБК в Telegram.

«Роснано» подала иск к Анатолию Чубайсу

Как менялась численность российской армии с 1990-х. Инфографика

Трамп предупредил американцев о «трудных временах»

Польша предостерегла Трампа от «исторической ошибки» в отношении России

Стармер заявил о наступлении нового мира

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2025 году

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Рекордный по размеру бриллиант огранили в России

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Москва метрополитен Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
Собянин сообщил об открытии в 2025 году четырех цифровых станций метро
Общество
Собянин рассказал о планах реконструкции столичных вокзалов и ТПУ
Общество
Ликсутов назвал число поездок по новой Троицкой линии метро
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Dogs against DOGE: массовые протесты против Трампа и Маска. ФоторепортажПолитика, 15:17 
Дмитриев сообщил о начале уважительного диалога между Россией и СШАПолитика, 15:13
Игрока махачкалинского «Динамо» унесли с поля на носилках в матче РПЛСпорт, 15:05
Собянин показал дизайн станции метро с «частицами света»Город, 14:52
Биатлонистка Халили выиграла заключительную гонку на Кубке СодружестваСпорт, 14:49
Как эволюционировали сервисы для состоятельных людей за 15 летРБК и СберПервый, 14:44
Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигательПолитика, 14:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тренеру сборной отказали в нейтральном статусе из-за фото с МатыцинымСпорт, 14:34
Коростелев и Непряева выиграли общий зачет Кубка России по лыжным гонкамСпорт, 14:32
Прощание с умершим в Таиланде рэпером Пашей Техником пройдет в МосквеОбщество, 14:22
Дмитриев назвал сроки новых контактов России и СШАПолитика, 14:12
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Минобороны сообщило о занятии Басовки в Сумской областиПолитика, 13:57
Стармер заявил о наступлении нового мира из-за торговой войны ТрампаПолитика, 13:42