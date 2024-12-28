Как выглядят новые станции метро Москвы. Фоторепортаж
Мэр столицы Сергей Собянин открыл три станции новой Троицкой линии метро — «Корниловскую», «Коммунарку» и «Новомосковскую». Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК
Станция «Корниловская» в проектной документации изначально называлась «Мамыри», «Коммунарка» — «Бачуринской», а «Новомосковская» — «Коммунаркой».
«Новомосковская» находится на пустыре неподалеку от трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Она имеет переход на одноименную станцию Сокольнической линии.
«Коммунарка» расположена на территории одноименного административно-делового центра. Из вестибюлей можно выйти к префектуре ТиНАО и улице Александры Монаховой.
«Корниловская» расположена возле рынка «Фуд Сити», на пересечении Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова.
Троицкая линия стала 16-й веткой Московского метрополитена. 7 сентября был открыт ее первый участок, протяженностью 8,3 км. Он идет от станции метро «Новаторская» (Большая кольцевая линия) на юг.
Всего в составе линии будет 17 станций, она пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» до Троицка. Две станции будут иметь пересадки на МЦК, еще четыре — на другие линии метро. Общая протяженность ветки составит 43,3 км.
В общей сложности к 2030 году в Москве должны открыть более 40 станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), говорил Собянин.
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