На Камчатке директора гостиницы застрелили в рабочем кабинете

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском директора гостиничного комплекса расстрелял его соучредитель, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 67-летний соучредитель гостиницы вошел в кабинет гендиректора и выстрелил тому в голову из гладкоствольного огнестрельного оружия. Мотивом убийства послужил конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности бизнеса, заявили в СК.

Мужчина сам обратился в полицию, его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальный срок наказания по ней составляет 15 лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала Amur Mash, погиб директор Руслан Кузнецов, а задержан соучредитель отеля Валерий Трофимов.