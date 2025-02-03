На Камчатке директора гостиницы застрелили в рабочем кабинете
В Петропавловске-Камчатском директора гостиничного комплекса расстрелял его соучредитель, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 67-летний соучредитель гостиницы вошел в кабинет гендиректора и выстрелил тому в голову из гладкоствольного огнестрельного оружия. Мотивом убийства послужил конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности бизнеса, заявили в СК.
Мужчина сам обратился в полицию, его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальный срок наказания по ней составляет 15 лет лишения свободы.
По данным телеграм-канала Amur Mash, погиб директор Руслан Кузнецов, а задержан соучредитель отеля Валерий Трофимов.
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