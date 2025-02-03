 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Камчатке директора гостиницы застрелили в рабочем кабинете

Фото: СУ СК России по Камчатскому краю
Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

В Петропавловске-Камчатском директора гостиничного комплекса расстрелял его соучредитель, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 67-летний соучредитель гостиницы вошел в кабинет гендиректора и выстрелил тому в голову из гладкоствольного огнестрельного оружия. Мотивом убийства послужил конфликт по вопросу организации и финансовой деятельности бизнеса, заявили в СК.

Мужчина сам обратился в полицию, его задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальный срок наказания по ней составляет 15 лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала Amur Mash, погиб директор Руслан Кузнецов, а задержан соучредитель отеля Валерий Трофимов.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
Камчатка гостиницы убийство
Материалы по теме
По делу о подрыве автомобиля бизнесмена в Москве арестовали его партнера
Общество
Защита сенатора Савельева обжалует его арест
Общество
Cуд продлил арест экс-сенатора Савельева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Над Каспийском обнаружили беспилотникиПолитика, 09:21
Дисс на Дрейка от Кендрика Ламара получил пять премий «Грэмми»Общество, 09:21
Уганда получила возможность испытать вакцину против лихорадки ЭболыОбщество, 09:02
Верховный суд не стал рассматривать надзорную жалобу Игоря СтрелковаОбщество, 08:58
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:52
Японский премьер извинился за слова о свалке ядерных отходов на КурилахПолитика, 08:48
Из акций в депозиты и обратно: вернутся ли деньги на рынок в 2025-мPro, 08:48
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
14 компаний сохраняют позиции на рынке 30 лет и более. Вот их принципыPro, 08:31
Авиакомпании оценят переход на отсутствующее в России биотопливоБизнес, 08:25
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограниченияОбщество, 08:19
В трех аэропортах Северного Кавказа ввели ограничения на полетыОбщество, 08:17
Агентов ФБР обязали раскрыть свою роль в расследовании штурма КапитолияПолитика, 08:12
На Камчатке директора гостиницы застрелили в рабочем кабинетеОбщество, 08:02
Эксперты оценили шансы допуска сборной России по хоккею к ОлимпиадеСпорт, 08:00