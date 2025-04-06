Конгрессмен пригрозил предложить импичмент Трампу в течение месяца

Эл Грин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Конгрессмен от Демократической партии Александер Эл Грин заявил, что намерен предложить вынести президенту США Дональду Трампу импичмент в течение 30 дней, так как по его мнению американский лидер «не заслуживает» той должности, которую он занимает. Об этом сообщает издание The Hill.



По словам Эл Грина, США «нужен нужен сенат, который на этот раз признает Трампа виновным».

«Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент», — сказал Грин во время проходящих в Вашингтоне протестов под лозунгом «Руки прочь!».

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Это не первая попытка Грина организовать импичмент в отношении Трампа. Аналогичные попытки он пытался провести во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме, но они не увенчались успехом.

Александер Эл Грин — член палаты представителей США от Техаса с 3 января 2005 года.

4 марта 2025 года во время обращения президента Дональда Трампа к совместному заседанию Конгресса в ответ на заявление Трампа о том, что его победа на президентских выборах 2024 года была «предоставлением ему мандата», Грин встал, указал тростью на трибуну и выкрикнул фразу: «У вас нет мандата на сокращение программы Медикейд», после чего Грин был удален из зала.