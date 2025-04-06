 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Конгрессмен пригрозил предложить импичмент Трампу в течение месяца

Конгрессмен-демократ Грин пообещал предложить импичмент Трампу в течение 30 дней
Эл Грин
Эл Грин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Конгрессмен от Демократической партии Александер Эл Грин заявил, что намерен предложить вынести президенту США Дональду Трампу импичмент в течение 30 дней, так как по его мнению американский лидер «не заслуживает» той должности, которую он занимает. Об этом сообщает издание The Hill.

По словам Эл Грина, США «нужен нужен сенат, который на этот раз признает Трампа виновным».

«Он Голиаф. Он контролирует генералов в армии. Он контролирует министерство юстиции. Он контролирует Республиканскую партию, но, друзья мои, на каждого Голиафа есть Давид. Я хочу, чтобы вы знали, господин президент, этот Давид собирается представить против вас импичмент в течение следующих 30 дней. В течение следующих 30 дней я представлю импичмент», — сказал Грин во время проходящих в Вашингтоне протестов под лозунгом «Руки прочь!».

Конгрессмен пригрозил предложить импичмент Трампу в течение месяца
Video

Трамп предупредил американцев о «трудных временах»
Политика

Это не первая попытка Грина организовать импичмент в отношении Трампа. Аналогичные попытки он пытался провести во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме, но они не увенчались успехом.

Александер Эл Грин —  член палаты представителей США от Техаса с 3 января 2005 года.

4 марта 2025 года во время обращения президента Дональда Трампа к совместному заседанию Конгресса в ответ на заявление Трампа о том, что его победа на президентских выборах 2024 года была «предоставлением ему мандата», Грин встал, указал тростью на трибуну и выкрикнул фразу: «У вас нет мандата на сокращение программы Медикейд», после чего Грин был удален из зала.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп США импичмент Демократическая партия США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ назвала победителя от введения Трампом пошлин
Политика
В США прошли акции протеста «Руки прочь!» против Трампа и Маска
Политика
Сенатор предупредил о «кровавой бане» на выборах из-за пошлин Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Ударившего полицейского в Москве американца отправили в психбольницуОбщество, 11:54
В Китае начали расследование против сына бывшего «экономического царя»Политика, 11:52
В Ленинградской области трех человек застрелили из охотничьего ружьяОбщество, 11:35
Суды отменили штраф «Аэрофлоту» за ввоз 4 кг хамона из ЕСБизнес, 11:24
Конгрессмен пригрозил предложить импичмент Трампу в течение месяцаПолитика, 11:22
Неравенство в России вернулось к уровню трехлетней давности. ИнфографикаЭкономика, 11:01
Первые полисы ДСЖ доступны в России: как выбрать и на что обращать внимание при оформленииИнвестиции, 11:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фигурант дела победителя шоу «Танцы со звездами» признал вину в хищенииОбщество, 10:57
В Москве сервисы аренды электросамокатов приостановили работуГород, 10:48
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:35
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снегаОбщество, 10:10
Москва покрылась снегом. ВидеоОбщество, 10:04
Остаться в шторме на плаву: топ-10 флоатеров с премией к ключевой ставкеИнвестиции, 10:00