Фигурант дела победителя шоу «Танцы со звездами» признал вину в хищении
Гендиректор компании «Интертехника» Алексей Морохов, фигурант дела о хищении в концерне «Калашников», признал вину. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.
Согласно документам, Морохов заключил с прокурором Ивановской области досудебное заключение о сотрудничестве. В материалах дела отмечается, что обвиняемый «обладает информацией о нахождении предметов и документов, которые могут являться доказательствами по делу».
Согласно процессуальному кодексу, когда заключается такое соглашение, это означает, что обвиняемый признал вину, содействует следствию и помогает в изобличении других фигурантов.
В ноябре 2024 года Октябрьский районный суд в Иваново арестовал Морохова по делу о хищении при поставках бракованных деталей «Калашникову». Второй фигурант дела — соучредитель «Интертехники» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, 3 апреля был отправлен под домашний арест.
Алексей Леденев — российский дзюдоист в полутяжелой весовой категории, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России и призер этапов Кубка мира. С 2000 по 2012 год был членом национальной сборной России по дзюдо и самбо. В 2005–2012-м служил в МВД России и вышел в запас в звании старшего лейтенанта. В 2010 году стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с певицей Анастасией Стоцкой.
Морохова обвиняют в причинении концерну ущерба на сумму свыше 32 млн руб. Его отправили в СИЗО до 12 января 2025 года, вменив ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Этой статьей предусматривается до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, с октября 2023 по ноябрь 2024 года Морохов и Леденев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» приобрели в Китае бракованные детали по цене заведомо ниже установленных договорами подряда, заключенными с концерном.
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