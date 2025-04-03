Победителя «Танцев со звездами» обвинили в поставках брака «Калашникову»

Победителя «Танцев со звездами» Леденева обвинили в хищении у «Калашникова»

Алексей Леденев (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС)

Октябрьский районный суд в Иваново отправил под домашний арест второго фигуранта дела о поставках брака концерну «Калашников» — учредителя «Интертехники» Алексея Леденева, пишет ТАСС.

Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — и отправили под домашний арест до 12 мая. По этой статье мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

Леденев — мастер спорта международного класса по дзюдо, в 2010 году он стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с Анастасией Стоцкой. В 2023 году стал учредителем ООО «Интертехника» в Иваново, компания занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Ранее, в ноябре 2024 года, Октябрьский районный суд арестовал по тому же делу технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова. Его обвинили в причинении концерну «Калашников» ущерба на сумму свыше 32 млн руб., а также обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи считают, что с октября 2023 года по ноябрь 2024 года Морохов и Леденев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» закупили в Китае бракованные детали по цене заведомо ниже установленной договорами подряда.

«Иваново Live» сообщило, что Морохов — муж члена правительства Ивановской области, директора департамента туризма Майи Силкиной. По данным издания, «Калашников» подал в суд иск к «Интертехнике» и потребовал 30,06 млн руб.