Победителя «Танцев со звездами» обвинили в поставках брака «Калашникову»
Октябрьский районный суд в Иваново отправил под домашний арест второго фигуранта дела о поставках брака концерну «Калашников» — учредителя «Интертехники» Алексея Леденева, пишет ТАСС.
Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — и отправили под домашний арест до 12 мая. По этой статье мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Леденев — мастер спорта международного класса по дзюдо, в 2010 году он стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с Анастасией Стоцкой. В 2023 году стал учредителем ООО «Интертехника» в Иваново, компания занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.
Ранее, в ноябре 2024 года, Октябрьский районный суд арестовал по тому же делу технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова. Его обвинили в причинении концерну «Калашников» ущерба на сумму свыше 32 млн руб., а также обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи считают, что с октября 2023 года по ноябрь 2024 года Морохов и Леденев в лице представителей одного из подрядчиков «Калашникова» закупили в Китае бракованные детали по цене заведомо ниже установленной договорами подряда.
«Иваново Live» сообщило, что Морохов — муж члена правительства Ивановской области, директора департамента туризма Майи Силкиной. По данным издания, «Калашников» подал в суд иск к «Интертехнике» и потребовал 30,06 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов