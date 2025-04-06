 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз»

Минобороны подало иск к создающему катера конструкторскому бюро «Алмаз»

Минобороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 11,5 млн руб. с компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Об этом говорится в карточке дела.

Иск поступил в суд 27 марта. Основания искового обращения в материале не указаны. Общая сумма исковых требований — 11 501 085 руб. Судебное заседание назначено на 13 мая.

Компания «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» занимается проектированием скоростных катеров, десантных и боевых надводных кораблей, а также кораблей противоминной обороны.

По данным РБК. Компании, гендиректор предприятия — Константин Голубев, учредитель — акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация». Бюро зарегистрировано в 2008 году в Петербурге. За 2022 год прибыль компании составила более 206 млн руб, выручка — более 2,5 млн руб.

Минобороны попросило взыскать с Кизлярского завода почти 400 млн руб.
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в марте Минобороны обратилось с иском о взыскании более 390 млн руб. с Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ), который производит системы для противодействия беспилотникам. Начальник отдела рекламы и маркетинга КЭМЗ Абдусалам Халилов сообщил РБК, что не в курсе какого-либа конфликта предприятия с Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны конструкторское бюро суд Арбитражный суд иски
Материалы по теме
Минобороны попросило взыскать с Кизлярского завода почти 400 млн руб.
Общество
Минобороны попросило взыскать с РЖД более 90 млн рублей
Общество
С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали ₽4,1 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
За ночь над тремя российскими регионами сбили 11 дроновПолитика, 07:22
МВД предупредило россиян о мошеннической схеме с поддельными QR-кодамиОбщество, 07:08
Минобороны подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз»Политика, 06:55
Офис Зеленского заявил, что ему нужно идти на второй срокПолитика, 06:40
Шесть взрослых и ребенок пострадали при урагане в Иркутской областиОбщество, 06:22
В Киеве третий раз за ночь сообщили о работе ПВОПолитика, 06:04
Британия, Франция и Украина обсудили вопрос «сил сдерживания» в странеПолитика, 05:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Guardian сообщила о страхе депортации у молодых украинцев в СШАПолитика, 05:28
В Ростове-на-Дону отразили атаку БПЛАПолитика, 05:09
Церковь призвала не продавать связанные со святым-геймером реликвииОбщество, 04:50
DOGE Маска запланировал уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракетыОбщество, 04:31
В Германии предложили принять Канаду в Евросоюз из-за угроз ТрампаПолитика, 04:10
WSJ назвала победителя от введения Трампом пошлинПолитика, 03:51
В офисе Нетаньяху анонсировали его встречу с ТрампомПолитика, 03:30