Минобороны подало иск к конструкторскому бюро «Алмаз»

Минобороны России обратилось в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 11,5 млн руб. с компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Об этом говорится в карточке дела.

Иск поступил в суд 27 марта. Основания искового обращения в материале не указаны. Общая сумма исковых требований — 11 501 085 руб. Судебное заседание назначено на 13 мая.

Компания «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» занимается проектированием скоростных катеров, десантных и боевых надводных кораблей, а также кораблей противоминной обороны.

По данным РБК. Компании, гендиректор предприятия — Константин Голубев, учредитель — акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация». Бюро зарегистрировано в 2008 году в Петербурге. За 2022 год прибыль компании составила более 206 млн руб, выручка — более 2,5 млн руб.

Ранее в марте Минобороны обратилось с иском о взыскании более 390 млн руб. с Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ), который производит системы для противодействия беспилотникам. Начальник отдела рекламы и маркетинга КЭМЗ Абдусалам Халилов сообщил РБК, что не в курсе какого-либа конфликта предприятия с Минобороны.