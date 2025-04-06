Шесть взрослых и ребенок пострадали при урагане в Иркутской области

За сутки семь человек, в том числе один ребенок обратились за помощью в медицину катастроф в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По его словам, всем пострадавшим была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались.

По данным МЧС, в Иркутской области порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 м/с. Из-за сильного ветра в регионе было ограничено электроснабжение, в нескольких районах возникли пожары.

В частности, в Нижнеудинском и Братском районе, а также Тулуне огнем было уничтожено 17 жилых домов, отметил Кобзев. В ведомстве уточнили, что всего за минувшие сутки было зарегистрировано 34 пожара.

«Порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены 2 автобусных остановки», — написал губернатор. Кроме того, на железной дороге несколько пассажирских составов были задержаны на 4-5 часов.

Ранее власти Иркутской области отключили от электроснабжения более 100 тыс. домов в качестве превентивной меры против пожаров. Сейчас большая часть из обесточенных населенных пунктов вновь подключена к электроснабжению, однако 46 населенных пунктов пока остаются без света, сообщил Кобзев.

Утром 5 апреля МЧС предупредило о циклоне, который пришел в регион, и порывах ветра 25 м/с в Тайшете, Нижнеудинске и поселке Чунский. Сейчас холодный фронт, написал губернатор, сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы.

«Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 метров в секунду, это будет еще одним испытанием области на прочность», — отметил Кобзев.