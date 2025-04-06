Более 100 тыс. домов обесточили из-за урагана в Иркутской области
Власти Иркутской области отключили от электроснабжения более 100 тыс. домов из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба МЧС.
«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожары произошли в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Братском районах. С некоторых зданий были сорваны крыши, повалены деревья и ограждения. Погибших и пострадавших нет.
Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 м/с. Воздействие ветровой нагрузки в регионе продолжится до утра 6 апреля, уточнили в МЧС.
Ранее утром 5 апреля ведомство предупредило о циклоне, который пришел в регион, и порывах ветра 25 м/с в Тайшете, Нижнеудинске и поселке Чунский.
Позднее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о решении превентивно отключать территории от электроснабжения, чтобы обезопасить дома от возгораний.
«После того, как ветер утихнет, энергетики постепенно начнут подключение. Прошу относиться с пониманием», — написал губернатор.
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