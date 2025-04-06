 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Более 100 тыс. домов обесточили из-за урагана в Иркутской области

Власти Иркутской области отключили от электроснабжения более 100 тыс. домов из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба МЧС.

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожары произошли в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском и Братском районах. С некоторых зданий были сорваны крыши, повалены деревья и ограждения. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 м/с. Воздействие ветровой нагрузки в регионе продолжится до утра 6 апреля, уточнили в МЧС.

Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана
Общество

Ранее утром 5 апреля ведомство предупредило о циклоне, который пришел в регион, и порывах ветра 25 м/с в Тайшете, Нижнеудинске и поселке Чунский.

Позднее глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о решении превентивно отключать территории от электроснабжения, чтобы обезопасить дома от возгораний.

«После того, как ветер утихнет, энергетики постепенно начнут подключение. Прошу относиться с пониманием», — написал губернатор.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Иркутская область электроснабжение ураган МЧС
Материалы по теме
Штормовой ветер привел к отключениям электроэнергии в Сибири
Общество
Четыре человека пострадали в Абакане из-за урагана
Общество
В Красноярском крае на фоне ураганного ветра начался крупный пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
Более 100 тыс. домов обесточили из-за урагана в Иркутской областиОбщество, 01:00
Мужчина забаррикадировался в здании парламента в КанадеПолитика, 00:43
Пьяный дедушка убил внука на северо-западе МосквыОбщество, 00:37
В США прошли акции протеста «Руки прочь!» против Трампа и МаскаПолитика, 00:17
Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с туристами из РоссииОбщество, 05 апр, 23:58
Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»Общество, 05 апр, 23:37
Буданов оценил, нужно ли людям знать всю правду о конфликте на УкраинеПолитика, 05 апр, 23:18
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Маск призвал прекратить конфликт на УкраинеПолитика, 05 апр, 22:59
«Мисс Европа-Косово» погибла в Турции после падения с эстакады под машинуОбщество, 05 апр, 22:44
Истец по делу «Крокуса» запросил паспорт защищенности концертного залаОбщество, 05 апр, 22:16
Кадыров рассказал, как Даудов помог ему в «кровной мести» за отцаПолитика, 05 апр, 21:57
Лидер РПЛ «Краснодар» обыграл клуб Дзюбы и оторвался от «Зенита»Спорт, 05 апр, 21:37
Премьер немецкой Тюрингии допустил возобновление поставок газа из РоссииПолитика, 05 апр, 21:27
Роспотребнадзор не выявил случаи лихорадки чикунгунья в РоссииОбщество, 05 апр, 20:52