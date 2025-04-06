В Киеве третий раз за ночь сообщили о работе ПВО

В украинской столице третий раз за ночь сработала противовоздушная оборона. В Киеве прогремели взрывы, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.

В Дарницком и Оболонском районах произошли пожары. На место направляются спасатели, сообщил мэра столицы Виталий Кличко.

Первое сообщение о работе ПВО появилось в 2:13 мск, следующее — в 3:48 мск, последнее — в 5:01 мск.

Жителей призвали не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги. Ее объявили в 1:56 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.