В Киеве третий раз за ночь сообщили о работе ПВО
В украинской столице третий раз за ночь сработала противовоздушная оборона. В Киеве прогремели взрывы, сообщила пресс-служба администрации города в телеграм-канале.
В Дарницком и Оболонском районах произошли пожары. На место направляются спасатели, сообщил мэра столицы Виталий Кличко.
Первое сообщение о работе ПВО появилось в 2:13 мск, следующее — в 3:48 мск, последнее — в 5:01 мск.
Жителей призвали не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги. Ее объявили в 1:56 мск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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