The Guardian сообщила о страхе депортации у молодых украинцев в США
Сотни тысяч украинцев, которые сейчас живут в США, напуганы из-за возможной депортации после действий американского лидера Дональда Трампа, пишет The Guardian.
«Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — рассказал Даниил, один из собеседников газеты.
Исполнительный директор некоммерческой организации, которая помогает украинским семьям найти убежище в США, Энн Смит признала существование «большой опасности» депортации или длительного заключения под стражу.
По ее словам, большинство украинцев приехали в США по программе «Единство ради Украины» (Uniting for Ukraine). Однако вскоре после того, как Трамп вступил в должность, он приостановил прием в рамках программы и запретил тем, кто уже находится в США, продлевать свои разрешения на работу и защиту от депортации.
До этого в апреле несколько украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах в рамках гуманитарных программ, по ошибке получили электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней. Рассылка вызвала панику среди людей, покинувших родину после начала боев.
Ранее украинские мигранты, живущие в США с временным легальным статусом, рассказали NBC News, что они «в ужасе» и боятся депортации. Тревогу украинцев вызвали сообщения Reuters о планах американской администрации временно отозвать правовой статус находящихся в стране сотен тысяч граждан Украины. Позднее в Белом доме новость агентства назвали «фейком».
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