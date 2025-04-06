The Guardian сообщила о страхе депортации у молодых украинцев в США

Сотни тысяч украинцев, которые сейчас живут в США, напуганы из-за возможной депортации после действий американского лидера Дональда Трампа, пишет The Guardian.

«Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить», — рассказал Даниил, один из собеседников газеты.

Исполнительный директор некоммерческой организации, которая помогает украинским семьям найти убежище в США, Энн Смит признала существование «большой опасности» депортации или длительного заключения под стражу.

По ее словам, большинство украинцев приехали в США по программе «Единство ради Украины» (Uniting for Ukraine). Однако вскоре после того, как Трамп вступил в должность, он приостановил прием в рамках программы и запретил тем, кто уже находится в США, продлевать свои разрешения на работу и защиту от депортации.

До этого в апреле несколько украинцев, которые находятся в Соединенных Штатах в рамках гуманитарных программ, по ошибке получили электронные письма с требованием покинуть страну в течение семи дней. Рассылка вызвала панику среди людей, покинувших родину после начала боев.

Ранее украинские мигранты, живущие в США с временным легальным статусом, рассказали NBC News, что они «в ужасе» и боятся депортации. Тревогу украинцев вызвали сообщения Reuters о планах американской администрации временно отозвать правовой статус находящихся в стране сотен тысяч граждан Украины. Позднее в Белом доме новость агентства назвали «фейком».