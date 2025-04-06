Церковь призвала не продавать связанные со святым-геймером реликвии

Реликвии, связанные с подростком-геймером Карло Акутисом, которого католическая церковь канонизирует в апреле, нельзя выставлять на продажу. Об этом заявил архиепископ Доменико Соррентино, передает CNN.

Глава епархии, в которой хранится тело Акутиса, сделал это заявление после того, как неизвестный попытался продать в интернете пряди волос подростка по цене в $2,2 тыс. (185,4 тыс. руб. по курсу на момент публикации). Соррентино напомнил, что каноническое право запрещает продажу реликвий, которые являются важными предметами поклонения для верующих католиков.

Соррентино написал заявление в полицию Перуджи и попросил изъять реликвии.

«Бизнес по торговле реликвиями широко распространен. В интернете есть рынок реликвий, которые связаны с различными святыми, такими как наш Франциск Ассизский, с прайс-листом. Что-то, с чем невозможно смириться», — сказал он.

Акутис умер в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкоза. За популяризацию христианства, которой он занимался в Сети, его прозвали Инфлюэнсером Бога. Подросток посвятил себя созданию веб-сайта, посвященного каталогизации каждого евхаристического чуда в мире. Еще одно его увлечение — видеоигры, такие как Halo, Super Mario и Pokémon.

Весной 2024 года Ватикан признал два чудесных исцеления, связанных с покойным, это позволит канонизировать юношу. Церемония канонизации состоится на площади Святого Петра в Ватикане 27 апреля.