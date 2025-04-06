В Киеве сработала ПВО

В Киеве сработала система противовоздушной обороны, сообщила администрация города в телеграм-канале.

Также ПВО работает в Киевской области, сообщила местная администрация.

С 2:00 мск воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

«Суспильне» пишет, что взрывы были слышны также в Сумах.

Накануне, 5 апреля, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Днепровском районе Киева, за день до этого — о работе ПВО в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.