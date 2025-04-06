В Киеве сработала ПВО
В Киеве сработала система противовоздушной обороны, сообщила администрация города в телеграм-канале.
Также ПВО работает в Киевской области, сообщила местная администрация.
С 2:00 мск воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
«Суспильне» пишет, что взрывы были слышны также в Сумах.
Накануне, 5 апреля, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Днепровском районе Киева, за день до этого — о работе ПВО в Киеве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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