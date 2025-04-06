 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве сработала система противовоздушной обороны, сообщила администрация города в телеграм-канале. 

Также ПВО работает в Киевской области, сообщила местная администрация.

С 2:00 мск воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

«Суспильне» пишет, что взрывы были слышны также в Сумах.

Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне, 5 апреля, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о падении обломков дронов в Днепровском районе Киева, за день до этого — о работе ПВО в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ПВО Киев взрывы Украина
Материалы по теме
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика
Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в Киеве
Общество
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
В Киеве сработала ПВОПолитика, 02:55
Мишустин утвердил новые правила надзора в рыболовствеОбщество, 02:42
Посол отреагировал на задержание россиян в Аргентине за торговлю людьмиОбщество, 02:14
FT рассказала о реакции бизнеса на введенные Трампом пошлиныПолитика, 01:40
Более 100 тыс. домов обесточили из-за урагана в Иркутской областиОбщество, 01:00
Мужчина забаррикадировался в здании парламента в КанадеПолитика, 00:43
Пьяный дедушка убил внука на северо-западе МосквыОбщество, 00:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США прошли акции протеста «Руки прочь!» против Трампа и МаскаПолитика, 00:17
Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с туристами из РоссииОбщество, 05 апр, 23:58
Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»Общество, 05 апр, 23:37
Буданов оценил, нужно ли людям знать всю правду о конфликте на УкраинеПолитика, 05 апр, 23:18
Маск призвал прекратить конфликт на УкраинеПолитика, 05 апр, 22:59
«Мисс Европа-Косово» погибла в Турции после падения с эстакады под машинуОбщество, 05 апр, 22:44
Истец по делу «Крокуса» запросил паспорт защищенности концертного залаОбщество, 05 апр, 22:16