Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

В Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Глава украинской столицы призвал всех местных жителей оставаться в укрытиях.

В Днепре и Броварах Киевской области прозвучали взрывы, передает в телеграм-канале «Страна».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.