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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Глава украинской столицы призвал всех местных жителей оставаться в укрытиях.

В Днепре и Броварах Киевской области прозвучали взрывы, передает в телеграм-канале «Страна».

Кличко сообщил о работе ПВО над Киевом
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина Киевская область Виталий Кличко взрывы Военная операция на Украине
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