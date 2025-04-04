Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
В Киеве работают силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Глава украинской столицы призвал всех местных жителей оставаться в укрытиях.
В Днепре и Броварах Киевской области прозвучали взрывы, передает в телеграм-канале «Страна».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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