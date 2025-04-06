Посол отреагировал на задержание россиян в Аргентине за торговлю людьми

Посольство России в Аргентине внимательно следит за ситуацией с задержанием россиян, подозреваемых в торговле людьми, сообщил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Мы внимательно следим за ситуацией, держим ее под плотным контролем, призываем не нагнетать все эти истории. Но преступники должны ответить по закону», — сказал он (цитата по ТАСС).

Дипломат отметил, что главный фигурант дела уже отсидел 11 лет в России и пока нет оснований считать текущее дело частью русофобских кампаний, которые ранее проводились в Аргентине. В то же время Феоктистов подчеркнул, что нужно «отсоединить зерна от плевел» и не допустить, чтобы пострадали невинные.

До этого аргентинская прокуратура предъявила обвинение 21 гражданину России — 19 женщинам и двум мужчинам, в том числе основателю секты «Ашрам Шамбалы» Константину Рудневу, в торговле людьми. Ранее в 2013 году российский суд назначил Рудневу 11 лет колонии строгого режима по делу об изнасиловании, развратных действиях и наркотиках.

Газета El Tribuno писала, что 5 апреля полиция безопасности аэропортов (PSA) арестовала 15 человек по делу о торговле людьми. «Большинство задержанных имеют российское гражданство и имеют конечным пунктом назначения Сан-Паулу, Бразилия», — говорится в материале. У задержанных изъяли кокаин.

По версии следователей, основатель секты разработал план, как получить аргентинское гражданство и вид на жительство в Бразилии с помощью новорожденного сына завербованной в Москве женщины. Младенец родился в аргентинской больнице в марте, и Руднев добивался признания своего отцовства.