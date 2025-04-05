Полиция Дубая рассказала о падении воздушного шара с туристами из России

Дубайская полиция отвергла сообщения о гибели туристов при инциденте с воздушным шаром в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на котором были россияне. Соответствующее заявление ведомства оказалось в распоряжении «РИА Новости».



«В результате инцидента с воздушным шаром, произошедшего в Дубае 23 марта 2025 года, никто не погиб. Некоторые сообщения об инциденте, циркулирующие в СМИ, являются ложными и вводящими в заблуждение», — говорится в заявлении.

В полиции Дубая уточнили, что все травмы классифицировали как легкие или средней тяжести. Ведется расследование.

4 апреля телеграм-канал Shot сообщил, что в Дубае потерпел крушение воздушный шар. В материале говорилось, что в результате ЧП погибли двое иностранных туристов: мужчина и женщина, двое российских туристов пострадали.

По данным туристической компании Rayna Tours, речь идет о жесткой посадке, «которая является частью мероприятия». Представитель компании отверг гибель туристов, но признал, что участники мероприятия получили незначительные травмы и уже выписаны из больницы.

В полиции Дубая отметили, что инцидент произошел из-за ухудшения погодных условий во время посадки.