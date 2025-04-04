Rayna Tours назвала ложными сообщения о гибели туристов в Дубае
Туристическая компания Rayna Tours опровергла публикации СМИ о гибели двух туристов при инциденте с воздушным шаром в Дубае.
«Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что новостной репортаж о предполагаемой аварии с участием воздушного шара полностью ложный», — сказал «РИА Новости» представитель туркомпании.
По его словам, имело место не авария, а жесткая посадка, «которая является частью мероприятия». Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел 23 марта.
Сообщения о гибели двух человек представитель туркомпании назвал необоснованными. При этом он признал, что участники мероприятия получили незначительные травмы и уже выписаны из больницы.
Ранее телеграм-канал Shot опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что при крушении воздушного шара в Дубае погибли два человека. Shot писал, что примерно через 40 минут после начала полета шар накренился и резко упал. Издание утверждало, что погибли двое иностранных туристов: мужчина и женщина.
По данным Shot, среди пострадавших были две россиянки — мать с дочерью, они получили тяжелые травмы. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения.
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