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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Истец по делу «Крокуса» запросил паспорт защищенности концертного зала

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Пострадавший в результате теракта в «Крокус Сити Холле» предъявил иск к организаторам концерта группы «Пикник», который должен был пройти в день теракта, и потребовал предоставить ему паспорт антитеррористической защищенности концертного зала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы судебного заседания.

Организатором концерта является компания MSM Group и иск подан к ней, а «Крокус интернешнл» привлечен в качестве третьего лица. Представитель «Крокус интернэшнл» заявила, что паспорт защищенности концертного зала будет предоставлен на следующем судебном заседании. 

Сам истец не признан потерпевшим, по данным агентства, но утверждает, что после отравления угарным газом во время теракта ему понадобилась помощь врачей, о чем свидетельствуют медицинские документы.

Представитель истца Владимир Трофимов в беседе с ТАСС заявил, что, по его мнению, безопасность мероприятия не была обеспечена на должном уровне. Он отметил, что его клиент рассчитывал получить эстетическое удовольствие от концерта и вернуться домой, а по факту ему чудом удалось спастись.

Истец посчитал, что нарушены его права потребителя, так как охрана концертного зала не была обеспечена на должном уровне, в связи с чем просит суд взыскать с ответчика ₽1 млн в качестве компенсации за моральный вред. Ответчик с исковыми требованиями не согласился.

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Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по людям и подожгли здание, огонь был окончательно потушен только вечером 23 марта.

В результате теракта и пожара погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. В рамках расследования задержали более 10 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. По делу о нападении на концертный зал проходят около 30 человек.

По словам сына владельца Crocus Group, Эмина Агаларова, приблизительный ущерб компании от теракта составил $150-200 млн.

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Москва «Крокус Сити Холл» теракт суд
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