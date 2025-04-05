В Москве локализовали возгорание на крыше «Ленинки»
На крыше здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в центре Москвы на улице Воздвиженка зафиксировали тление, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«По уточненной информации, происходит тление обрешетника кровли», — говорится в сообщении.
Позже в ведомстве рассказали, что возгорание локализовано на площади 2 кв. м.
Сотрудники МЧС проверили помещения здания с помощью тепловизоров. Сведений о пострадавших не поступало.
На вызов отправили 49 человек и 13 единиц техники.
В декабре 2023 года кровля главного здания РГБ уже горела. По данным МЧС, на кровле горели деревянные конструкции. Пожар был полностью потушен, пострадавших не было.
Российская государственная библиотека была создана в 1992 году на базе государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина и является одной из крупнейших государственных библиотек в мире.
Книжный фонд РГБ представляет собой уникальное собрание отечественных и зарубежных документов на 367 языках мира. По состоянию на 1 января 2022 года объем всех фондов библиотеки превышал 48 млн единиц хранения, из них около 3 млн — особо ценные издания и документы.
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