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Общество ,  
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В красноярском селе из-за сильного ветра обрушилась 35-метровая труба

Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

В красноярском селе Ермаковское из-за сильного ветра обрушилась 35-метровая труба центральной котельной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

«Работа котельной временно приостановлена. Без подачи тепла остались больше 2 тыс. жителей, административные здания. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что в данный момент ведутся работы по установке временной трубы.

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Утром 5 апреля на Сибирь обрушился шквалистый ветер.

Как сообщили в «Россети Сибирь», стихия привела к отключениям электричества в Алтайском крае, Республике Хакасии, Туве и Кемеровской области.

Особый режим работы в связи со штормовым ветром был введен компанией в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии.

В Алтайском крае в результате шквалистого ветра произошли технологические нарушения на сетях. В Кемеровской области пострадали электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке.

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Теги
Красноярский край котельная труба обрушение режим ЧС шквалистый ветер
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