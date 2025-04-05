Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяина

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Дагестанский кот Хатико, проживший на могиле своего хозяина семь лет, умер. Об этом сообщила волонтерская организация «Усатый-полосатый» на странице своей группы во «ВКонтакте».

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — говорится в сообщении волонтеров.

По информации «Петербургского дневника», в феврале в соцсетях появилось видео с рыжим больным котом, который живет в Дагестане на могиле своего хозяина. Животным заинтересовались волонтеры из Санкт-Петербурга и забрали его на лечение.

Как сообщила изданию администратор организации «Усатый-полосатый» Юлия Бахвалова, у животного были пневмония, инфекционный перитонит и хроническая почечная недостаточность. Она рассказала, что в Дагестане не было специалистов, способных помочь животному, поэтому было принято решение заниматься его лечением в Санкт-Петербурге.