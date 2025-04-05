Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяина
Дагестанский кот Хатико, проживший на могиле своего хозяина семь лет, умер. Об этом сообщила волонтерская организация «Усатый-полосатый» на странице своей группы во «ВКонтакте».
«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — говорится в сообщении волонтеров.
По информации «Петербургского дневника», в феврале в соцсетях появилось видео с рыжим больным котом, который живет в Дагестане на могиле своего хозяина. Животным заинтересовались волонтеры из Санкт-Петербурга и забрали его на лечение.
Как сообщила изданию администратор организации «Усатый-полосатый» Юлия Бахвалова, у животного были пневмония, инфекционный перитонит и хроническая почечная недостаточность. Она рассказала, что в Дагестане не было специалистов, способных помочь животному, поэтому было принято решение заниматься его лечением в Санкт-Петербурге.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов