 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяина

Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяина
Video

Дагестанский кот Хатико, проживший на могиле своего хозяина семь лет, умер. Об этом сообщила волонтерская организация «Усатый-полосатый» на странице своей группы во «ВКонтакте».

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — говорится в сообщении волонтеров.

По информации «Петербургского дневника», в феврале в соцсетях появилось видео с рыжим больным котом, который живет в Дагестане на могиле своего хозяина. Животным заинтересовались волонтеры из Санкт-Петербурга и забрали его на лечение.

Спасенную волонтерами в Крыму кошку Мусю доставили в ветеринарную клинику
Общество
Кошка Муся

Как сообщила изданию администратор организации «Усатый-полосатый» Юлия Бахвалова, у животного были пневмония, инфекционный перитонит и хроническая почечная недостаточность. Она рассказала, что в Дагестане не было специалистов, способных помочь животному, поэтому было принято решение заниматься его лечением в Санкт-Петербурге.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дагестан волонтеры кот
Материалы по теме
Кот, прибывший тайком из Стамбула на судне FESCO, поселился в порту
Общество
В Великобритании умерла старейшая в мире кошка
Общество
Черная кошка выжила после двух часов стирки в машинке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
В МИД Финляндии заявили, что не считают Россию врагомПолитика, 17:38
Олимпийский чемпион Устюгов выиграл Югорский лыжный марафонСпорт, 17:25
«Факел» сыграл вничью в первом матче после назначения ШалимоваСпорт, 17:11
В Аргентине основателя секты «Ашрам Шамбалы» обвинили в торговле людьмиОбщество, 17:07
Умер дагестанский кот Хатико, живший семь лет на могиле хозяинаОбщество, 17:04
Действующий чемпион КХЛ второй сезон подряд вылетел на старте плей-оффСпорт, 16:36
Экс-чемпиона Европы по прыжкам в длину арестовали за контрабанду кокаинаСпорт, 16:31
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
СК завел дело после перестрелки пьяного мужчины с полицией в МосквеОбщество, 16:22
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 16:12
В Эстонии заявили, что Венгрия «все ближе» к лишению права голоса в ЕСПолитика, 16:10
В Красноярске пенсионерка погибла после падения с балкона во время штормаОбщество, 15:55
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Nikkei узнала о планах Nissan перенести часть производства в СШАБизнес, 15:31
Одноклубники пропустили гол Овечкина из-за желания встретиться с ГретцкиСпорт, 15:22