В Петербурге учителя арестовали за сексуальную связь с ученицей
Учителя одной из школ Санкт-Петербурга арестовали за сексуальную связь с 16-летней ученицей, пишет «Фонтанка».
В региональном управлении СК сообщили РБК, что мужчине вменили половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК), развратные действия (ст. 135 УК) и незаконное изготовление и оборот порнографических материалов (ст. 242).
О том, что учитель вступил в интимную связь с ученицей, сообщила в полицию мать девочки, сообщает «Фонтанка». В телефоне ребенка было найдено видео соответствующего содержания.
«Фонтанка» пишет, что мужчина преподавал историю, обществознание и основы духовно-нравственной культуры народов России. Издание утверждает, что учитель знал о скором разглашении подробностей его отношений с ученицей и оставил своей жене записку. В ней он отметил, что если она читает его письмо, то его уже нет в живых.
РБК направил запрос в Комитет по образованию Санкт-Петербурга
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