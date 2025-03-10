Включивший порноролик на уроке учитель уволился

Фото: МОАУ Средняя общеобразовательная школа с. Ташкиново

Учитель математики и физики, который включил порнографическое видео на проекторе на уроке в школе села Ташкиново в Башкирии, уволился по собственному желанию, сообщила ТАСС директор учреждения Рудания Бурханова.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию сегодня, видимо, решив, что не сможет больше работать после инцидента. Он преподавал физику, математику и технологию, работал в нашей школе 39 лет», — рассказала она.

По ее словам, внутренняя проверка по факту случившегося еще продолжается.

В пятницу, 7 марта, телеграм-канал «112» сообщил, что преподаватель включил ролик на своем телефоне, забыв, что он подключен к проектору. Это произошло на занятии с учениками седьмого класса, которые сняли произошедшее на смартфоны, отметил канал.

В тот же день прокуратура сообщила о проведении проверки по факту инцидента. Ведомство «даст оценку соответствия педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действиям должностных лиц школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних».