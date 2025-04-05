Депутат предложил переводить школьников в спецучреждения за травлю

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Школьников, систематически занимающихся травлей, следует перевести в спецучреждения или на домашнюю форму обучения, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, подготовивший соответствующий законопроект.

«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — сказал он.

По его мнению, если ребенок после проведения с ним профилактической работы продолжает заниматься травлей, нельзя позволять ему мешать остальным детям. Метелев добавил, что подобные действия могут нарушать их право на образовательный процесс.



Законопроект о профилактике травли среди детей может быть принят до конца года, уточнил он.

Согласно законопроекту, решение об изменении формата учебного процесса детей, которые занимаются буллингом, может принять комиссия по делам несовершеннолетних с участием родителей и представителей образовательной организации.



В конце марта Министерство просвещения опубликовало памятку для учителей, школьников и их родителей по противодействию травле (буллингу). В документе в том числе перечислены возможные наказания, подразумевающие привлечение к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности.