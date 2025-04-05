Глава МИД Буркина-Фасо раскрыл задачу российских инструкторов в стране

Находящиеся в Буркина-Фасо российские инструкторы оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей, заявил министр иностранных дел страны Карамоко Траоре. Его слова передает «РИА Новости».

«В Буркина-Фасо находятся российские инструкторы, которые оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей знаний... Для нас самое главное — это качество выполненной работы. Даже если это будут два инструктора, всё должно основываться на реальных потребностях и желаниях Буркина-Фасо в атмосфере взаимного уважения», — сказал Траоре.

Он добавил, что Россией оказывается комплексная поддержка в контексте технического обслуживания и управления российским оборудованием, а также в области подготовки кадров.



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