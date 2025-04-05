 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Экскаваторы зачистили Апраксин двор в Петербурге

Экскаваторы зачистили Апраксин двор в Петербурге
Video

Власти Санкт-Петербурга устроили новый рейд по зачистке торгового комплекса «Апраксин двор», сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко в своем телеграм-канале.

«Сегодня [4 апреля] в фокусе — Москательная линия и Мариинский проезд. Демонтируем незаконные постройки, освобождаем городскую землю. Разница уже заметна, но впереди еще много работы», — написал он.

На кадрах, опубликованных вице-губернатором видно, как экскаватор демонтирует один из навесов.

Потапенко напомнил, что первый рейд был сделан 20 марта.

В Петербурге снесли незаконные торговые точки на рынке Апраксин двор
Общество
Фото:Росгвардия. Северо-Западный округ

Тогда на территорию Апраксина двора приехали более 500 госслужащих, был снесен 31 торговый объект. В комитете имущественных отношений тогда отметили, что у владельцев уже демонтированных павильонов отсутствовали документы на их размещение.

Правоохранительные органы изымали контрафактную продукцию, автомобили, технику. Иностранных граждан проверяли на легальность пребывания в России.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апраксин вдор зачистка экскаватор Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Петербурге снесли незаконные торговые точки на рынке Апраксин двор
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии окружили Апраксин двор
Общество
Бойцы ОМОНа заблокировали Апраксин двор в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 04 апр, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 04 апр, 17:34
В США отец и сын умерли на рыбалке после уловаОбщество, 05:24
Экскаваторы зачистили Апраксин двор в ПетербургеОбщество, 05:20
В Шотландии задержали пять человек по делу о порче поля для гольфа ТрампаОбщество, 05:17
Дроны атаковали промышленное предприятие в ЧапаевскеПолитика, 04:44
Овечкин повторил снайперский рекорд ГретцкиСпорт, 04:19
Беспилотник атаковал одно из предприятий в МордовииПолитика, 03:57
Дмитриев сообщил, что покинул СШАПолитика, 03:54
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В Москве мужчина получил ранение после перестрелки с полициейОбщество, 03:39
Экс-мужа Кэти Перри обвинили в изнасилованииОбщество, 03:38
Тело Паши Техника доставят в МосквуОбщество, 02:52
Шесть рейсов вновь ушли на запасные аэродромы из-за тумана в СочиОбщество, 02:49
Одна шайба осталась Овечкину до рекорда ГретцкиСпорт, 02:33
Reuters сообщил о приостановке сделки по продаже TikTok в СШАТехнологии и медиа, 02:27
Во Франции ввели чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгуньиОбщество, 02:01