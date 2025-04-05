Экскаваторы зачистили Апраксин двор в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга устроили новый рейд по зачистке торгового комплекса «Апраксин двор», сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко в своем телеграм-канале.
«Сегодня [4 апреля] в фокусе — Москательная линия и Мариинский проезд. Демонтируем незаконные постройки, освобождаем городскую землю. Разница уже заметна, но впереди еще много работы», — написал он.
На кадрах, опубликованных вице-губернатором видно, как экскаватор демонтирует один из навесов.
Потапенко напомнил, что первый рейд был сделан 20 марта.
Тогда на территорию Апраксина двора приехали более 500 госслужащих, был снесен 31 торговый объект. В комитете имущественных отношений тогда отметили, что у владельцев уже демонтированных павильонов отсутствовали документы на их размещение.
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