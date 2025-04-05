Шесть рейсов вновь ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Шесть рейсов с запланированной посадкой в аэропорту Сочи ушли на запасные аэродромы в связи с сильным туманом в городе, который может сохраниться в течение суток 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 00:05 (МСК), 05.04.2025 экипажами 6 рейсов, с целью обеспечения безопасности полетов, приняты решения об «уходе» на запасные аэродромы», — говорится в сообщении аэропорта.

Пресс-служба уточнила, что самолеты решили совершить посадку в аэропортах Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы. Там также подчеркнули, что задерживается «не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов».

Впервые об изменениях в полетах аэропорт Сочи сообщил 31 марта. Тогда из-за густого тумана пришлось задержать 14 самолетов. В этот же день позже аэропорт принял пять рейсов из Пхукета, Стамбула, Нижнего Новгорода, Еревана и Ижевска после улучшения погоды. Спустя несколько дней, 3 апреля, на запасные аэродромы ушли девять рейсов.