В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетов

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Девять самолетов, которые следовали в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости в районе аэропорта назначения, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По данным на 19:00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы (Грозный [2], Махачкала [1] и Минводы [6]), первый — в 16:40 мск», — написал он в своем телеграм-канале.

В связи с этим также задерживаются рейсы на вылет, уточнил Кореняко.

Ранее, 31 марта, в аэропорту Сочи также задержали рейсы из-за густого тумана. Как сообщил тогда Кореняко, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы. Позднее в связи с улучшением погоды аэропорт принял пять рейсов — из Пхукета, Стамбула, Нижнего Новгорода, Еревана и Ижевска.