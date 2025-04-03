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Общество ,  
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В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетов

Фото: Nutkamol Komolvanich / Shutterstock
Фото: Nutkamol Komolvanich / Shutterstock

Девять самолетов, которые следовали в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости в районе аэропорта назначения, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«По данным на 19:00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы (Грозный [2], Махачкала [1] и Минводы [6]), первый — в 16:40 мск», — написал он в своем телеграм-канале.

В связи с этим также задерживаются рейсы на вылет, уточнил Кореняко.

В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за густого тумана
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ранее, 31 марта, в аэропорту Сочи также задержали рейсы из-за густого тумана. Как сообщил тогда Кореняко, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы. Позднее в связи с улучшением погоды аэропорт принял пять рейсов — из Пхукета, Стамбула, Нижнего Новгорода, Еревана и Ижевска.

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