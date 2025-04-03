В Сочи из-за тумана на запасные аэродромы ушли девять самолетов
Девять самолетов, которые следовали в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости в районе аэропорта назначения, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«По данным на 19:00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы (Грозный [2], Махачкала [1] и Минводы [6]), первый — в 16:40 мск», — написал он в своем телеграм-канале.
В связи с этим также задерживаются рейсы на вылет, уточнил Кореняко.
Ранее, 31 марта, в аэропорту Сочи также задержали рейсы из-за густого тумана. Как сообщил тогда Кореняко, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы. Позднее в связи с улучшением погоды аэропорт принял пять рейсов — из Пхукета, Стамбула, Нижнего Новгорода, Еревана и Ижевска.
Читайте РБК в Telegram.
ЦБ предложил усилить ответственность за расчеты в криптовалютах
Карта импортных пошлин, введенных Дональдом Трампом
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
Чем по-прежнему торгуют Россия и США
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
В Ленобласти ищут щенка, которого «высадили из электрички»
Лишенный мандата депутат Напсо обратился в Верховный суд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов