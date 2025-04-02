 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Гендиректор ВОЗ предупредил о рисках начала новой пандемии уже «завтра»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новая пандемия может начаться в мире уже «завтра», для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Соглашение по пандемии — это потенциальное международное соглашение, которое призвано исправить недостатки международного сотрудничества, которые имели место во время глобальных ответных мер на COVID-19. По мнению генерального директора ВОЗ, новое соглашение принесет три ключевых преимущества:

  • обеспечит более справедливые глобальные ответные меры;
  • поможет защитить национальные системы здравоохранения;
  • укрепит сотрудничество между государствами-членами во время пандемий.

Гендиректор призвал государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Он подчеркнул, что если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.

ВОЗ анонсировала обсуждение глобального соглашения по борьбе с COVID-19
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В декабре 2021 года ВОЗ анонсировала то, что в 2022 году страны — члены организации начнут обсуждать глобальное соглашение о борьбе с пандемией коронавируса, касающееся, в частности, оперативного реагирования на эпидемии в будущем. В том же году назначили дату голосования по окончательному тексту на май 2024 года, уточнил KFF. Однако потом срок был отложен на год, так как государства не смогли договориться по ряду статей.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена поддержала концепцию соглашения и участвовала в переговорах с момента начала процесса. Вместе с тем новый американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ВОЗ. Он объяснил такое решение в том числе тем, что во время пандемии COVID ВОЗ не смогла «продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств-членов».

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Всемирная организация здравоохранения пандемия соглашение
Материалы по теме
В ЕЦБ сравнили влияние Трампа и пандемии COVID на мировую экономику
Политика
Пустые улицы, переполненые больницы: 5 лет назад началась пандемия COVID
Общество
Проблемы с психическим здоровьем достигли масштабов пандемии
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
СК возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в ПодмосковьеОбщество, 16:13
7 ступеней принятия. Первый тест флагманского кроссовера Omoda C7Авто, 16:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 16:12
ELS Group приобретет юридический онлайн-сервис Destra LegalПресс-релиз, 16:00
Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?Инвестиции, 15:55
СК возбудил уголовное дело из-за удара БПЛА по жилым домам в КурскеПолитика, 15:49
Москва меняет центр: почему Павелецкая выходит в топ у инвесторовНедвижимость, 15:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ПСБ рассказал о роли банков в новой экономикеПресс-релиз, 15:48
В Литве заявили, что ЕС не может заменить США в вопросе помощи УкраинеПолитика, 15:47
Клуб РПЛ выиграл в CAS дело у сбежавшего из-за атаки дронов футболистаСпорт, 15:47
Фокус на клиента: эксперты назвали правила цифровых коммуникацийОтрасли, 15:47
ЦБ решил взяться за «дропов второго уровня»Финансы, 15:44
Полиция Анапы задержала похитившего 126 млн руб. «майнера». Суть делаКрипто, 15:43
Минцифры опровергло повышение ставок по IT-ипотекеНедвижимость, 15:43