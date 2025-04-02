Гендиректор ВОЗ предупредил о рисках начала новой пандемии уже «завтра»

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Новая пандемия может начаться в мире уже «завтра», для успешной борьбы с ней странам мира необходимо заключить соответствующее соглашение, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Соглашение по пандемии — это потенциальное международное соглашение, которое призвано исправить недостатки международного сотрудничества, которые имели место во время глобальных ответных мер на COVID-19. По мнению генерального директора ВОЗ, новое соглашение принесет три ключевых преимущества: обеспечит более справедливые глобальные ответные меры;

поможет защитить национальные системы здравоохранения;

укрепит сотрудничество между государствами-членами во время пандемий.

Гендиректор призвал государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Он подчеркнул, что если страны будут действовать по отдельности, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения.

В декабре 2021 года ВОЗ анонсировала то, что в 2022 году страны — члены организации начнут обсуждать глобальное соглашение о борьбе с пандемией коронавируса, касающееся, в частности, оперативного реагирования на эпидемии в будущем. В том же году назначили дату голосования по окончательному тексту на май 2024 года, уточнил KFF. Однако потом срок был отложен на год, так как государства не смогли договориться по ряду статей.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена поддержала концепцию соглашения и участвовала в переговорах с момента начала процесса. Вместе с тем новый американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ВОЗ. Он объяснил такое решение в том числе тем, что во время пандемии COVID ВОЗ не смогла «продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств-членов».