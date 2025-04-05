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Роспотребнадзор закрыл «Столовую № 1» в центре Москвы

Роспотребнадзор закрыл «Столовую № 1» в Москве из-за случаев гастроэнтерита

Роспотребнадзор приостановил на 90 суток работу кафе «Столовая № 1», расположенного в центре Москвы, после регистрации двух случаев острого гастроэнтерита у посетителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Деятельность предприятия общественного питания «Столовая № 1» приостановлена на 90 суток. В связи с непосредственной угрозой причинения вреда здоровью и жизни людей, возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

Расследование было начато в связи с регистрацией двух случаев заболевания. Роспотребнадзор выявил у компании нарушения требований санитарного законодательства. Так, в ведомстве сообщили, что пищевая продукция собственного производства хранится без маркировки с информацией о сроках годности, на кухнях видны следы грязи, нет некоторого необходимого оборудования.

В Москве после отравления посетителя закрыли ресторан «The Бык»
Общество
Фото:Управление Роспотребнадзора по г. Москве

Ранее Роспотребнадзор закрыл на 60 суток один из ресторанов «The Бык» в Москве после того, как там отравился один из посетителей. Речь идет о ресторане, расположенном по адресу: улица 2-я Брестская, 48. В ведомстве тогда сообщили, что в ресторане ненадлежащим образом хранили пищевую продукцию, в ней также были обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы. Помещения ресторана опечатали 27 января, с реализации были сняты 544 кг пищевой продукции.

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Теги
Роспотребнадзор приостановка деятельности отравление столовая Москва
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