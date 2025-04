Американский рэп-исполнитель Эминем стал дедушкой, его дочь Хейли Джейд Скотт родила первого ребенка. Имя малыша отсылает к рэперу, сообщает Independent.

Скотт опубликовала фотографию новорожденного сына в своем Instagram (входит в Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На доске, расположенной позади ребенка, написано его имя — Эллиот Маршалл Макклинток и его день рождения — 14 марта. Второе имя ребенка взято в честь 52-летнего дедушки, настоящее имя которого Маршалл Брюс Мэтерс III.

О том, что Скотт и ее муж Эван Макклинток жду ребенка, девушка рассказала в музыкальном клипе на трек Эминем «Temporary». На кадрах видно, как рэпер ведет свою дочь к алтарю, Скотт признается ему, что беременна. Она дарит отцу майку Detroit Lions с надписью «Grandpa» на спине и ультразвуковое фото Эллиота.

Скотт родилась 25 декабря 1995 года, ей 28 лет. Она окончила Мичиганский университет. В 2022 году Джейд запустила подкаст Just a Little Shady, название которого является отсылкой к песне Эминема The Real Slim Shady (2000). Скотт также разработала линию одежды Just a Little Shady.