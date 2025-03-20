Бывшего звукорежиссера Эминема обвинили в краже треков рэпера
Окружной суд США по Восточному округу Мичигана обвинил бывшего звукорежиссера Эминема в краже аудиозаписей рэпера. Документ опубликован на сайте агентства Courthouse News Service, специализирующегося на гражданских судебных разбирательствах.
Обвинения выдвинули в адрес 46-летнего Джозефа Стрэнджа. По данным федеральной прокуратуры, Стрэндж в 2007–2021 годах работал в звукозаписывающей студии в штате Мичиган.
Звукорежиссер имел доступ к материалам, которые Эминем использовал для записи своих треков. Уголовное дело завели после того, как другие сотрудники звукозаписывающей компании обратились в ФБР в январе 2025 года и сообщили, что обнаружили в интернете неизданную музыку рэпера.
Позднее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Стрэнджа. На его устройствах нашли несколько неизданных треков Эминема, которые были записаны с 1999 по 2018 год. По информации прокуратуры, Стрэндж продавал эти записи интернет-пользователям.
Подозреваемый украл песни артиста, которые хранились на жестком диске в сейфе в звукозаписывающей студии.
Звукорежиссеру грозит до пяти лет лишения свободы и штраф $250 тыс. за нарушение авторских прав. Его могут признать виновным в перевозке краденых товаров между штатами — эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Представитель Эминема Деннис Деннехи заявил, что рэпер и его команда «очень признательны федеральным властям за усилия, которые привели к предъявлению уголовных обвинений» Стрэнджу.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов