Бывшего звукорежиссера Эминема обвинили в краже треков рэпера

Эминем (Фото: Ted S. Warren / AP / ТАСС)

Окружной суд США по Восточному округу Мичигана обвинил бывшего звукорежиссера Эминема в краже аудиозаписей рэпера. Документ опубликован на сайте агентства Courthouse News Service, специализирующегося на гражданских судебных разбирательствах.

Обвинения выдвинули в адрес 46-летнего Джозефа Стрэнджа. По данным федеральной прокуратуры, Стрэндж в 2007–2021 годах работал в звукозаписывающей студии в штате Мичиган.

Звукорежиссер имел доступ к материалам, которые Эминем использовал для записи своих треков. Уголовное дело завели после того, как другие сотрудники звукозаписывающей компании обратились в ФБР в январе 2025 года и сообщили, что обнаружили в интернете неизданную музыку рэпера.

Позднее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Стрэнджа. На его устройствах нашли несколько неизданных треков Эминема, которые были записаны с 1999 по 2018 год. По информации прокуратуры, Стрэндж продавал эти записи интернет-пользователям.

Подозреваемый украл песни артиста, которые хранились на жестком диске в сейфе в звукозаписывающей студии.

Звукорежиссеру грозит до пяти лет лишения свободы и штраф $250 тыс. за нарушение авторских прав. Его могут признать виновным в перевозке краденых товаров между штатами — эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Представитель Эминема Деннис Деннехи заявил, что рэпер и его команда «очень признательны федеральным властям за усилия, которые привели к предъявлению уголовных обвинений» Стрэнджу.