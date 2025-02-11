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В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском море

В районе Бодрума в Турции была развернута система сирен для предупреждения о возможных цунами на фоне продолжающихся землетрясений в Эгейском море, сообщает NTV Haber со ссылкой на турецкое Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD).

В регион прибыли группы AFAD из разных провинций. Система для оповещения граждан также установили в прибрежных районах Сеферихисар, Дидим и Датча.

В Эгейском море с конца января продолжаются землетрясения. Толчки ощущали в частности жители греческого острова Санторини (Тира). The New York Times пишет, что за последнюю неделю из 15 тыс. жителей острова его покинули 13 тыс.

По данным AFAD, ближайшее к берегам Турции землетрясение произошло в 140 км. Толчки были зафиксированы в районе подводного вулкана Колумбо. В агентстве заявили, что последствия сейсмической активности в Эгейском море могут дойти до Турции и вызвать цунами, особенно в случае извержения Колумбо.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Два года назад, 6 февраля 2023 года, на юго востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Удар стихии тогда унес жизни 53,5 тыс. человек, еще больше 107 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Это было самое крупное землетрясение в Турции после катастрофы 1939 года в Эрзинджане.

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Теги
Турция землетрясение цунами извержение вулкана Бодрум Эгейское море
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