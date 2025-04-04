В сочинской школе учительница умерла на перемене

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В сочинской гимназии № 15 на перемене умерла 45-летняя учительница, сообщает «Сочи онлайн» со ссылкой на администрацию города.

Женщина потеряла сознание, когда поднималась по лестнице, приехавшие медики скорой помощи не смогли спасти педагога. «Аргументы и Факты. Краснодар» сообщает со ссылкой на МВД, что полиция начала проверку.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», женщине стало плохо еще неделю назад, она обратилась к терапевту, затем к дежурному врачу, но в итоге не получила помощи, ей «посоветовали искать проблему в своей голове».

Сегодня родители детей, пишет телеграм-канал, заметили, что учительница выглядит болезненно. У женщины осталось трое несовершеннолетних детей, которые учатся в той же гимназии.