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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в подмосковном городе Истре, сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области в телеграм-канале.

В СК уточнили, что дело завели «по факту возможных халатных действий должностных лиц образовательного учреждения» — ст. 293 Уголовного кодекса.

Взрыв произошел утром 2 апреля в истринской школе № 2. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство образования Подмосковья, пятиклассник во время урока русского языка бросил в портфель одноклассника хлопушку-бомбочку, которая взорвалась. В ведомстве отметили, что в составе петарды «имелась некая химическая смесь».

В Истре девять школьников пострадали в результате взрыва петарды на уроке
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В результате, по данным регионального Министерства образования, пострадали девять детей, одну девочку госпитализировали. Телеграм-канал Mash и РЕН ТВ написали, что ей диагностировали токсическое отравление парами и газами.

Подмосковная прокуратура при этом сообщила, что недомогание после взрыва почувствовали две ученицы. СК также отметил, что за медицинской помощью обратились «не менее двух учащихся».

В самой школе сообщили, что учреждение работает в штатном режиме, и призвали родителей и учащихся сохранять спокойствие. «Кружки и секции работают штатно, учебный день продолжается!!! Меры безопасности детей приняты максимальные!!!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице школы во «ВКонтакте».

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Подмосковье школьники Школа Следственный комитет уголовное дело петарда взрыв
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