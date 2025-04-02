СК возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва петарды в школе в подмосковном городе Истре, сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области в телеграм-канале.

В СК уточнили, что дело завели «по факту возможных халатных действий должностных лиц образовательного учреждения» — ст. 293 Уголовного кодекса.

Взрыв произошел утром 2 апреля в истринской школе № 2. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство образования Подмосковья, пятиклассник во время урока русского языка бросил в портфель одноклассника хлопушку-бомбочку, которая взорвалась. В ведомстве отметили, что в составе петарды «имелась некая химическая смесь».

В результате, по данным регионального Министерства образования, пострадали девять детей, одну девочку госпитализировали. Телеграм-канал Mash и РЕН ТВ написали, что ей диагностировали токсическое отравление парами и газами.

Подмосковная прокуратура при этом сообщила, что недомогание после взрыва почувствовали две ученицы. СК также отметил, что за медицинской помощью обратились «не менее двух учащихся».

В самой школе сообщили, что учреждение работает в штатном режиме, и призвали родителей и учащихся сохранять спокойствие. «Кружки и секции работают штатно, учебный день продолжается!!! Меры безопасности детей приняты максимальные!!!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице школы во «ВКонтакте».